Son dakika haberleri: Mersin Devlet Opera ve Balesi "Yerelden Evrensele" konseri verecek - Haberler
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Son dakika haberleri: Mersin Devlet Opera ve Balesi "Yerelden Evrensele" konseri verecek

AA, Mustafa Ünal Uysal - Kültür Sanat
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Son dakika haberleri: Mersin Devlet Opera ve Balesi

Son dakika haber... Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) "Yerelden Evrensele" konserini sanatseverlerle buluşturacak.

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) "Yerelden Evrensele" konserini sanatseverlerle buluşturacak.

MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, anlatımlı konser 19 Şubat saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Orkestra şefliğini Rüstem Rahmedov, koro şefliğini Anıl Aydın, rejisörlüğünü Volkan Ersoy'un yapacağı konserin rejisör yardımcılığını MDOB Sanat Yönetmeni ve Müdür Vekili Serbülent Biçer üstlenecek.

Anlatıcılığını Tolga Erden'in yapacağı konserde, solist Saliha Aktaş, Özlem Pamuk, Bülent Bezdüz, Mehmet Erkoç ve Hasan Berk sahne alacak.

MDOB orkestrası ile opera ve bale sanatçılarının da sahneye çıkacağı etkinlikte türkü ve aryalar seslendirilecek.

AA / Mustafa Ünal Uysal - Kültür Sanat

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