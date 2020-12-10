Son dakika haberleri | Mersin'de yaşlı kadın evinde ölü bulundu
10.12.2020 12:29 | Son Güncelleme: 10.12.2020 12:32
Son dakika haberler: Mersin'in Tarsus ilçesinde 83 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.
Mersin'in Tarsus ilçesinde 83 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Tozkoparan Mahallesi'nde yaşayan Fatma Atılgan'dan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
Kapısı kapalı olan eve, balkondan giren itfaiye ekipleri, Atılgan'ın cansız bedeniyle karşılaştı.
Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinin ardından kadının cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt