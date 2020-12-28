Son dakika haberi: "Drift" yapan sürücünün seyir halindeki motosiklete çarptığı an kameraya yansıdı
Son dakika gelişmesine göre Mersin'in Toroslar ilçesinde, "drift" yaparken motosiklete çarparak sürücüsünün hafif yaralanmasına neden olan otomobil sürücüsüne adli ve idari işlem yapıldı.
Mersin'in Toroslar ilçesinde, "drift" yaparken motosiklete çarparak sürücüsünün hafif yaralanmasına neden olan otomobil sürücüsüne adli ve idari işlem yapıldı.
M.A. idaresindeki 07 CEU 98 plakalı otomobil, Güneykent Mahallesi'nde sürücüsünün "drift" yaptığı sırada kontrolden çıkıp seyir halindeki T.Ö'nün kullandığı 33 CDA 41 plakalı motosiklete çarptı.
Kazanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü hafif yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, M.A. hakkında adli ve idari işlem yaptı.
Öte yandan, otomobil sürücüsünün trafiği tehlikeye düşürdüğü sırada motosiklete çarptığı anlar, çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerasında kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı