Son dakika haberi: "Drift" yapan sürücünün seyir halindeki motosiklete çarptığı an kameraya yansıdı

Son dakika gelişmesine göre Mersin'in Toroslar ilçesinde, "drift" yaparken motosiklete çarparak sürücüsünün hafif yaralanmasına neden olan otomobil sürücüsüne adli ve idari işlem yapıldı.