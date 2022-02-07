Son dakika haberleri! Mermiler isabet etmedi, boşanma aşamasındaki eşini taş ve silah kabzası ile yaraladı (3) - Haberler
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Son dakika haberleri! Mermiler isabet etmedi, boşanma aşamasındaki eşini taş ve silah kabzası ile yaraladı (3)

Demirören Haber Ajansı, Yusuf Çınar - Güncel
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Son dakika haberleri! Mermiler isabet etmedi, boşanma aşamasındaki eşini taş ve silah kabzası ile yaraladı (3)

Son dakika gündem haberi: TUTUKLANDIÇorum'da, tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Şenay Çiçeli'ye (30) tabancayla ateş açan, mermiler isabet etmeyince taş ve silah kabzası ile yaralayan Mehmet Çiçeli, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

TUTUKLANDI

Çorum'da, tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Şenay Çiçeli'ye (30) tabancayla ateş açan, mermiler isabet etmeyince taş ve silah kabzası ile yaralayan Mehmet Çiçeli, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

YUSUF CINAR/CORUM-


Son dakika haberleri! Mermiler isabet etmedi, boşanma aşamasındaki eşini taş ve silah kabzası ile yaraladı (3)

Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Güncel

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Çorum, Silah, Güncel, Haber

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