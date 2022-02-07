Son dakika haberleri! Mermiler isabet etmedi, boşanma aşamasındaki eşini taş ve silah kabzası ile yaraladı (3)

TUTUKLANDI

Çorum'da, tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Şenay Çiçeli'ye (30) tabancayla ateş açan, mermiler isabet etmeyince taş ve silah kabzası ile yaralayan Mehmet Çiçeli, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

YUSUF CINAR/CORUM-