Son dakika haberleri! Merdivenle balkondan girdikleri evde, işe gitmeyen 2 genci aradılar

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde aynı evde kalan ve işe gitmeyen 2 arkadaş, polis ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi. Merdivenle balkondan girilen evde, 2 arkadaş bulunamayınca tutanak tutuldu.

Kartepe Köseköy Mahallesi Barışçıl Sokak'ta aynı evde kalan ve İstasyon Mahallesi'nde bir dönercide çalıştıkları öğrenilen İ.A ve O.C sabah işe gitmeyince iş yeri sahibi merak ederek eve gitti. Kapıyı açan olmayınca durumdan şüphelenen iş yeri sahibi, polisi aradı. Olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Polis ve itfaiye ekipleri birinci katta olan eve, binaya merdiven dayayarak balkondan girdi. Yapılan aramada evde kimsenin olmadığı tespit edilince polis tutanak tuttu. Gençlere telefonlarından da ulaşılamayınca ekipler tutanak tutarak olay yerinden ayrıldı.

- Kocaeli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ