Son dakika haberleri! Menemen'de hurdaya ayrılan belediye otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre İzmir'in Menemen ilçesinde hurdaya ayrılan belediye otobüsü ve iş makinalarında çıkan yangın söndürüldü.

İzmir'in Menemen ilçesinde hurdaya ayrılan belediye otobüsü ve iş makinalarında çıkan yangın söndürüldü.

Esatpaşa Mahallesi Altuğ Karaburun Caddesi'nde bulunan Tariş depolarının bulunduğu bölgede hurdaya ayrılan Menemen Belediyesi iştiraki Meta-su adlı şirkete ait belediye otobüsünden alevler yükseldi.

Orman Bölge Müdürlüğü Menemen İşletme Şefliği ve itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Yangında hurdaya ayrılan otobüs, bir çim biçme makinesi ve bir asfalt düzeltme makinası hasar gördü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökay Özalp