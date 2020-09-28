Son dakika haberleri... Meksika'da otobüs kazası: 13 ölü, 25 yaralı
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Son dakika haberleri... Meksika'da otobüs kazası: 13 ölü, 25 yaralı

28.09.2020 23:52 | Son Güncelleme: 28.09.2020 23:56
Son dakika haberleri... Meksika'da otobüs kazası: 13 ölü, 25 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Meksika'da yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak yol kenarındaki çukura devrildi.

Meksika'da yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak yol kenarındaki çukura devrildi. Kaza sonucu 13 kişinin yaşamını yitirdiği, 25 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Kaza, Meksika'nın Chiapas eyaletindeki La Trinitaria ilçesine yakın noktadaki otoyolda meydana geldi. Yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak yol kenarındaki çukura düştü ve devrildi. Kaza sonucu 13 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yaralıların 11'inin kadın, 5'inin ise çocuk olduğu aktarıldı. Ağır yaralananlar için kaza yerine helikopter ambulansın da sevk edildiği belirtilirken, kaza nedenine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.


Son dakika haberleri... Meksika'da otobüs kazası: 13 ölü, 25 yaralı
Son dakika haberleri... Meksika'da otobüs kazası: 13 ölü, 25 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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