Son dakika haber... Mehmetçik, Isparta Valiliği'nin talebi üzerine Eğirdir'deki yangın soğutma çalışmalarına destek oluyor
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Son dakika haber... Mehmetçik, Isparta Valiliği'nin talebi üzerine Eğirdir'deki yangın soğutma çalışmalarına destek oluyor

Son dakika haber... Mehmetçik, Isparta Valiliği'nin talebi üzerine Eğirdir'deki yangın soğutma çalışmalarına destek oluyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Mehmetçik, Isparta Valiliği'nin talebi üzerine, Eğirdir'in Çandır bölgesindeki yangın soğutma çalışmalarına destek olmaya devam ediyor.

Mehmetçik, Isparta Valiliği'nin talebi üzerine, Eğirdir'in Çandır bölgesindeki yangın soğutma çalışmalarına destek olmaya devam ediyor.

Isparta Valiliği'nin talebi üzerine, Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığınca görevlendirilen Mehmetçik, Eğirdir ilçesi Çandır bölgesindeki yangın soğutma çalışmalarına destek olmaya devam ediyor.

(Mustafa Cenik/İHA)

Son dakika haber... Mehmetçik, Isparta Valiliği'nin talebi üzerine Eğirdir'deki yangın soğutma çalışmalarına destek oluyor
Son dakika haber... Mehmetçik, Isparta Valiliği'nin talebi üzerine Eğirdir'deki yangın soğutma çalışmalarına destek oluyor
Son dakika haber... Mehmetçik, Isparta Valiliği'nin talebi üzerine Eğirdir'deki yangın soğutma çalışmalarına destek oluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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