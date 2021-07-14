Marmaris'te HDP ilçesi binasına saldırı! Şüpheli gözaltına alındı

Muğla Marmaris'te sabah saatlerinde 28 yaşındaki A.T.D. HDP ilçe binasına silahlı saldırıda bulundu. Polis tarafından gözaltına alınan şüphelinin 2018 yılında da HDP ilçe binasına saldırı girişiminde bulunduğu öğrenildi.

Marmaris'te sabah saatlerinde HDP ilçe binasına silahla saldırıda bulunulduğu ihbarı üzerine polis ekipleri sevk edildi. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen A.T.D. polis tarafından gözaltına alındı.

2018'DE DE BENZER BİR GİRİŞİMDE BULUNMUŞ

Şüphelinin saldırıda kullandığı silah da ele geçirildi. Şüphelinin HDP ilçe binasına taksiyle geldiği, 2018 yılında da aynı şekilde HDP ilçe binasının camını kırdığı ve 'mala zarar verme' suçundan işlem yapıldığı tespit edildi.

PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYORMUŞ

Şüphelinin psikolojik tedavi gördüğü, bu nedenle ilaç kullandığı, her ay İstanbul'a psikolog görüşmesine gittiği, 2012 yılında da İstanbul Ruh Sinir Hastanesi'nde 1 ay süreyle kaldığı belirlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı