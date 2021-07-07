Son dakika haberleri: Mardin'de teröristlerden askeri araca saldırı: 1 şehit (4)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Mardin'de teröristlerden askeri araca saldırı: 1 şehit (4)

Son dakika haberleri: Mardin'de teröristlerden askeri araca saldırı: 1 şehit (4)
Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDISuriye sınır hattında devriye görevi yaptığı sırada PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı'nın cenazesi, düzenlenen törenle memleketi Nevşehir'e uğurlandı.

TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Suriye sınır hattında devriye görevi yaptığı sırada PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı'nın cenazesi, düzenlenen törenle memleketi Nevşehir'e uğurlandı.

Mardin Havalimanı'nda yapılan törene Vali Mahmut Demirtaş, 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, 70'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Emniyet Müdürü İlker Emir, Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ve şehidin silah arkadaşları katıldı.Öz geçmişi ve duaların okunmasının ardından şehit Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı'nın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Nevşehir'e uğurlandı.

 


Son dakika haberleri: Mardin'de teröristlerden askeri araca saldırı: 1 şehit (4)
Son dakika haberleri: Mardin'de teröristlerden askeri araca saldırı: 1 şehit (4)
Son dakika haberleri: Mardin'de teröristlerden askeri araca saldırı: 1 şehit (4)
Son dakika haberleri: Mardin'de teröristlerden askeri araca saldırı: 1 şehit (4)
Son dakika haberleri: Mardin'de teröristlerden askeri araca saldırı: 1 şehit (4)
Son dakika haberleri: Mardin'de teröristlerden askeri araca saldırı: 1 şehit (4)
Son dakika haberleri: Mardin'de teröristlerden askeri araca saldırı: 1 şehit (4)
Son dakika haberleri: Mardin'de teröristlerden askeri araca saldırı: 1 şehit (4)
Son dakika haberleri: Mardin'de teröristlerden askeri araca saldırı: 1 şehit (4)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya

Mardin'de askeri araca yapılan saldırı sonucu 1 askerimiz şehit oldu
Mardin'de askeri araca yapılan saldırı sonucu 1 askerimiz şehit oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ahmet Kaya Şeyma Subaşı İbrahim Selim Orhan Gencebay
Spor Salih Uçan Burak Elmas Mostafa Mohamed Younes Belhanda Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: Mardin'de teröristlerden askeri araca saldırı: 1 şehit (4) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 16:59:58. #1.15#

title