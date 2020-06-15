Son dakika haberleri! Mardin'de 290 çocuğa oyuncak ve giysi yardımı Gelen son dakika haberine göre Mardin'de "Gülen Yüzler ve Mutluluk Kolisi" projesi kapsamında 190 ihtiyaç sahibi çocuğa giyim ve 100 çocuğa da oyuncak hediye edildi.

Mardin'de "Gülen Yüzler ve Mutluluk Kolisi" projesi kapsamında 190 ihtiyaç sahibi çocuğa giyim ve 100 çocuğa da oyuncak hediye edildi.

Yarını Aydınlat Derneği Başkanı Volkan Usanmaz, dernek üyeleriyle Dara ve ve Eryeri kırsal mahallerini ziyaret ederek çocuklara yardım ve hediyelerini verdi.

Proje kapsamında yetim, öksüz ve özel gereksinimle çocuklar başta olmak üzere ihtiyaç sahibi çocukların ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını söyleyen Usanmaz, dernek olarak her çocuğun özel olduğunu ve kalplerine ulaşılması gerektiğini düşündüklerini söyledi.

Usanmaz, şöyle dedi;

"Bizimkisi umuda çizilen yolculuğun hikayesi. Bu hikayenin her kahramanı bizim için çok değerli ve önemli. Bugün ektiğimiz fidanların, yarın yeşereceğini biliyoruz. Bizim bugün için attığımız adımlar, yarının aydınlık olması için aydınla dolması için atılan adımlardır. Bu projede destek veren tüm gönüllülerimize teşekkür ederiz."

Kaynak: AA