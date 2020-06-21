Son dakika haberleri | Mantar toplarken uçurumdan yuvarlandı
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Son dakika haberleri | Mantar toplarken uçurumdan yuvarlandı

Son dakika haberleri... Samsun'da mantar toplarken uçurumdan yuvarlanan genç hastanelik oldu.

Son dakika haberleri | Mantar toplarken uçurumdan yuvarlandı
21.06.2020 11:58 | Son Güncelleme: 21.06.2020 12:26

Samsun'da mantar toplarken uçurumdan yuvarlanan genç hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Tekkiraz Mahalles'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, epilepsi hastası olduğunu öğrenilen 18 yaşındaki N.A, ormanda mantar toplarken uçurumdan yuvarlandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan N.A. tedavi altına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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