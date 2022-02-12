Son dakika haberleri... Manisa'da ormanda kaçak kazıya 3 gözaltı
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Son dakika gündem haberi... MANİSA'nın Soma ilçesinde, ormanda kaçak tarihi eser kazısı yapan S.K. (43), M.Ş.K. (25) ve E.B. (36), jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
MANİSA'nın Soma ilçesinde, ormanda kaçak tarihi eser kazısı yapan S.K. (43), M.Ş.K. (25) ve E.B. (36), jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmayla Avdan Mahallesi Kösedağı mevkisindeki ormanda, kaçak tarihi eser kazısı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bölgeye dün düzenlenen operasyonda S.K., M.Ş.K. ve E.B. suçüstü yakalandı. Şüphelilerin kaçak kazıda kullandıkları 2 kürek, 3 kazma, 6 sivriç, 1 manivela, 2 balyoz, 1 jeneratör ve 1 hiltiye sw el koyuldu. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı.