Son dakika haberleri... Manisa'da kayıp olarak aranan 93 yaşındaki kişi dere yatağından ölü bulundu

Son dakika haberlerine göre Manisa'nın Salihli ilçesinde, 2 ay önce kaybolan 93 yaşındaki yaşlı kişi dere yatağında ölü bulundu.

Manisa'nın Salihli ilçesinde, 2 ay önce kaybolan 93 yaşındaki yaşlı kişi dere yatağında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Poyrazdamları Mahallesi Kısırlık mevkisindeki derede ceset gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

İncelemede, cesedin iki ay önce kayıp başvurusu yapılan İbrahim Sarısu'ya ait olduğunu belirlendi.

Sarısu'nun cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır