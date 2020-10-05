Son dakika haberleri! Manisa'da iki otomobil D300 kara yolunda koyun sürücüne daldı: 7 yaralı, 15 koyun öldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri! Manisa'da iki otomobil D300 kara yolunda koyun sürücüne daldı: 7 yaralı, 15 koyun öldü

05.10.2020 05:37 | Son Güncelleme: 05.10.2020 05:41
Son dakika haberleri! Manisa'da iki otomobil D300 kara yolunda koyun sürücüne daldı: 7 yaralı, 15 koyun öldü

Son dakika haberine göre MANİSA'nın Kula ilçesinde aynı yönde seyir halinde olan iki otomobil, kara yolunda karşıya geçen koyun sürüsünün arasına daldı.

MANİSA'nın Kula ilçesinde aynı yönde seyir halinde olan iki otomobil, kara yolunda karşıya geçen koyun sürüsünün arasına daldı. İki otomobilin de hasar gördüğü kazada 7 kişi yaralandı, 15 küçükbaş hayvan öldü.

Kaza, pazar günü saat 20.15 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Dereköy Mahallesi kavşağında meydana geldi. Kula'dan Uşak istikametine seyir halinde olan Ümit Kaplan (44) yönetimindeki 64 KZ 727 plakalı otomobil, İzmir- Ankara D300 karayolunun Dereköy Mahallesi mevkisinde M.H. isimli çiftçi tarafından kara yolundan geçirilmek istenen koyun sürücünün arasına daldı. Ardından aynı yönde seyreden Hayrettin Yeşilkurt (46) yönetimindeki 64 ABC 035 plakalı otomobil de önce 64 KZ 727 plakalı otomobile, sonra da koyunlara çarptı.

Kaza sırasında karayolu, çevreye savrulan koyunlarla kapandı. 15 küçükbüş hayvanın öldüğü kazada 64 KZ 727 plakalı otomobil sürücüsü Ümit Kaplan (44) ve yolcu olarak bulunan Kardelen Kaplan (20), Şeyda Kaplan (44) ve Zehra Kaplan (12) ile diğer otomobilin sürücüsü Hayrettin Yeşilkurt (46) ve araçta bulunan Didem Deniz (35) ile Şükrü Deniz (25) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulanslarla Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.Burada tedaviye alınan yaralılardan Ümit Kaplan, Zehra Kaplan, Kardelen Kaplan ve Didem Deniz ileri tetkik tedavileri için Uşak Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza nedeniyle bir bölümü trafiğe kapanan yolda trafik akışı polis ekiplerince kontrollü sağlandı. Araçların ve ölen hayvanların yoldan kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili geniş soruşturma başlattı.


Son dakika haberleri! Manisa'da iki otomobil D300 kara yolunda koyun sürücüne daldı: 7 yaralı, 15 koyun öldü
Son dakika haberleri! Manisa'da iki otomobil D300 kara yolunda koyun sürücüne daldı: 7 yaralı, 15 koyun öldü
Son dakika haberleri! Manisa'da iki otomobil D300 kara yolunda koyun sürücüne daldı: 7 yaralı, 15 koyun öldü
Son dakika haberleri! Manisa'da iki otomobil D300 kara yolunda koyun sürücüne daldı: 7 yaralı, 15 koyun öldü
Son dakika haberleri! Manisa'da iki otomobil D300 kara yolunda koyun sürücüne daldı: 7 yaralı, 15 koyun öldü
Son dakika haberleri! Manisa'da iki otomobil D300 kara yolunda koyun sürücüne daldı: 7 yaralı, 15 koyun öldü
Son dakika haberleri! Manisa'da iki otomobil D300 kara yolunda koyun sürücüne daldı: 7 yaralı, 15 koyun öldü
Son dakika haberleri! Manisa'da iki otomobil D300 kara yolunda koyun sürücüne daldı: 7 yaralı, 15 koyun öldü
Son dakika haberleri! Manisa'da iki otomobil D300 kara yolunda koyun sürücüne daldı: 7 yaralı, 15 koyun öldü
Son dakika haberleri! Manisa'da iki otomobil D300 kara yolunda koyun sürücüne daldı: 7 yaralı, 15 koyun öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan YİĞEN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Ziya Selçuk Ayhan Bilgen Meral Akşener Muharrem İnce
Magazin Şehrazat Ebru Şallı Ali Sürmeli Türkan Şoray
Spor Samatta Can Bartu Erol Bulut Ryan Babel Vincent Aboubakar
Daha Fazla İşgal Bakan Azerbaycan Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Manisa'da iki otomobil D300 kara yolunda koyun sürücüne daldı: 7 yaralı, 15 koyun öldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.10.2020 05:41:20. #1.15#
title