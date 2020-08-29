Manisa'daki zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
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Manisa'daki zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Manisa'da, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

29.08.2020 16:47 | Son Güncelleme: 29.08.2020 17:18

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 1 tır, 1 kamyon ve 3 otomobilden oluşan 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 14.45 sıralarında İzmir- Ankara yolu üzerinde bulunan Pekdemir Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İbrahim Tekne'nin kullandığı 17 HD 013 plakalı tır, kırmızı ışıkta yavaşlayan İbrahim Aytan yönetimindeki 35 ANZ 69 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Öne savrulan hafif ticari aracın etkisiyle önde duran Seha Tirkeş'in kullandığı 06 FR 3778 plakalı otomobil, Yusuf Kayalı idaresindeki 06 DV 2586 plakalı otomobil ve Cihan Namver yönetimindeki 45 AES 465 plakalı kamyon da kazaya karıştı.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada araçlarda bulunan Alaettin Güden (19), İbrahim Aytan (32), Zeynep Akkor (14), Fatıma Rukiye Akkor (10) ve Ayşenur Akkor (34), yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Manisa'daki zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yaralılar ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yolun Ankara yönü kısa süreliğine tek şeritten sağlandı. Polis, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Manisa'daki zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Manisa'daki zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Manisa'daki zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (1)
BRS:16: ZİNCİRLEME KAZA NASIL OLUYORMUŞ TAKİP MESAFESİNDEN OLUYORMUŞ TAKİP MESAFESİOLMAYINCA BUNLAR ZİNCİRİ KOPARMIŞ OLUYOLARMIŞ
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