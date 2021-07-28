Son dakika haber... Manavgat'taki yangına 10 ilden 19 helikopter 103 arazöz müdahale ediyor

Gelen son dakika haberine göre Manavgat'taki yangına 10 ilden 19 helikopter 103 arazöz müdahale ediyor Antalya'nın Manavgat ilçesinde saat 12.05'de çıkan ve rüzgarında etkisi ile yerleşim yerlerine sıçrayan yangına 10 ilden 19 helikopter 9 ilden de 412 personel ile müdahale desteği sağlanıyor.