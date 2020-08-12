Son dakika haberleri... Malkara jandarma komutanı Teğmen İsmail Erdoğan görevine başladı
Son dakika haberleri: Tekirdağ'ın Malkara İlçe Jandarma Komutanı Teğmen İsmail Erdoğan görevine başladı.
12.08.2020 13:23 | Son Güncelleme: 12.08.2020 13:36
Tekirdağ'ın Malkara İlçe Jandarma Komutanı Teğmen İsmail Erdoğan görevine başladı.
Teğmen İsmail Erdoğan, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugayı Bölük Komutanlığı'ndan Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı görevine atandı.
Malkara'nın huzuru ve güvenliği için var gücüyle çalışacaklarını ifade eden Teğmen Erdoğan, hayırlı olsun dileklerini ileten tüm Malkara halkına teşekkür etti. - TEKİRDAĞ
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Kaynak: İHA