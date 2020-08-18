Son dakika haberleri! - Mali'de askeri hareketlilik- Askeri üste silah sesleri duyuldu Son dakika gündem haberine göre - Mali'de askeri hareketlilik Askeri üste silah sesleri duyuldu Batı Afrika ülkesi Mali'nin başkenti Bamako yakınlarındaki bir askeri üste silah sesleri duyulduğu, sokaklarda askerlerin görüldüğü belirtildi.

- Mali'de askeri hareketlilik

Askeri üste silah sesleri duyuldu

BAMAKO - Batı Afrika ülkesi Mali'nin başkenti Bamako yakınlarındaki bir askeri üste silah sesleri duyulduğu, sokaklarda askerlerin görüldüğü belirtildi.

Mali Ordu Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, başkent Bamako'ya 15 kilometre mesafedeki bir askeri üste silah sesleri duyulduğu bildirildi. Norveç'in Bamako Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, askeri birliklerin başkente doğru yola çıktığı bilgisini paylaşılırken, Fransa Büyükelçiliği ise Fransız vatandaşlara evlerinde kalması çağrısında bulundu. Yerel kaynaklardan yapılan açıklamada, bölgedeki bakanlık binalarının boşaltıldığı ve başbakanlık ofisinin yakınında silah sesleri duyulduğu ifade edildi.

Mali'de istifa etmesi talep edilen Devlet Başkanı İbrahim Boubacar Keita'ya yönelik protestolar düzenleniyordu.

Kaynak: İHA