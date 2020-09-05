Husumetli iki kişinin silahlı kavgasında kan döküldü: 1 ölü
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Husumetli iki kişinin silahlı kavgasında kan döküldü: 1 ölü

Malatya'da çıkan silahlı kavgada yaralanan bir kişi, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Husumetli iki kişinin silahlı kavgasında kan döküldü: 1 ölü
05.09.2020 23:29 | Son Güncelleme: 06.09.2020 00:38

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde husumetli iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada ağır şekilde yaralanan bir şahıs kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Şahnahan Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu öğrenilen K.G. ile A.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine K.G, yanında bulunan av tüfeğiyle A.A'ya ateş açtı.

YARALI ŞAHIS KALDIRILDIĞI HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Göğsünden yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan A.A, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli K.G, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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