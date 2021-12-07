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Son dakika haber | Malatya'da sanayi sitesinde korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Malatya'da sanayi sitesinde çıkan yangında 2 iş yerinde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Malatya'da sanayi sitesinde çıkan yangında 2 iş yerinde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dekor sokakta bulunan bir mobilya işletmesinde henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın çevredeki işyerlerine de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık bir müdahalesinin ardından yangın söndürülerek kontrol altına alındı.

Yaralananın olmadığı olayda 2 işletmede büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Son dakika haber | Malatya'da sanayi sitesinde korkutan yangın

Son dakika haber | Malatya'da sanayi sitesinde korkutan yangın

Son dakika haber | Malatya'da sanayi sitesinde korkutan yangın

Son dakika haber | Malatya'da sanayi sitesinde korkutan yangın

Son dakika haber | Malatya'da sanayi sitesinde korkutan yangın

Son dakika haber | Malatya'da sanayi sitesinde korkutan yangın

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