Son dakika haberleri | Malatya'da jandarma ekipleri 78 öğrenciye uzaktan trafik eğitimi verdi
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Son dakika haberleri | Malatya'da jandarma ekipleri 78 öğrenciye uzaktan trafik eğitimi verdi

22.12.2020 15:21 | Son Güncelleme: 22.12.2020 15:24
Son dakika haberleri | Malatya'da jandarma ekipleri 78 öğrenciye uzaktan trafik eğitimi verdi

Son dakika haberleri... Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, 78 öğrenciye Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve zoom programıyla trafik eğitimi verdi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, 78 öğrenciye Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve zoom programıyla trafik eğitimi verdi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarmanın sorumluluk alanındaki yerlerde bulunan ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören öğrencilere yeni tip koronavirüs nedeniyle uzaktan trafik eğitimi verildi.

Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında Trafik Tim Komutanı Astsubay Murat Dilek tarafından verilen uzaktan eğitim seminerlerinde öğrencilere trafik ve trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Eğitimlerden ilk etapta 78 öğrenci yararlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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