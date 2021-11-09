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Son dakika haber: Bakan Yardımcısı Çataklı: "(Çöken 2 katlı bina) Ulaşılamayan kişi ihbarı bulunmuyor"

AA / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Bakan Yardımcısı Çataklı:

Son dakika gündem haberi... Malatya'da bir binada yaşanan göçüğe ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

MALATYA (AA) - Malatya'da bir binada yaşanan göçüğe ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, İnönü Caddesi'ndeki iki katlı bir binanın zemin katında yapılan tadilat nedeniyle meydana gelen göçükle ilgili başsavcılıkça soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Olayla ilgili olarak bilirkişiler tarafından gerekli incelemeler yapılmış olup toplanan deliller itibarıyla izinsiz tadilat yaptırıldığı anlaşılmıştır. Söz konusu tadilatı yaptıran iş yeri sahibi ve 3 çalışanı gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü olarak titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

AA / Volkan Kaşik - Son Dakika Haberleri
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