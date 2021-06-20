Lüks villada feci ölüm! 80 yaşındaki yaşlı adam, boş havuza düştü
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Lüks villada feci ölüm! 80 yaşındaki yaşlı adam, boş havuza düştü

İhlas Haber Ajansı / Hasan Zahid Ezim - Haberler | 3. Sayfa

Sarıyer'de bulunan lüks bir villada yaşayan 80 yaşındaki N.E.E, yürüyüşe çıktığı sırada evinin boş havuzuna düşerek hayatını kaybetti.

15 Haziran Salı günü saat 10.00 sıraların daiddiaya göre N.E.E (80), Emirgan'da bulunan lüks villasında yürüyüş yapmak için bahçeye çıktı.

BOŞ HAVUZA DÜŞTÜ

N.E.E yürüyüş yaptığı sırada bir anda dengesini kaybederek 2.5 metrelik boş havuza düştü. Bunu gören akrabaları durumu hemen 112 ekiplerini bildirdi. Ekipler, hemen olay yerine gelip N.E.E'nin ilk müdahalesini olay yerinde gerçekleştirdi. Yaşlı adamın ambulansla hastaneye götürülürken hayatını kaybettiği öğrenildi.

Lüks villada feci ölüm! 80 yaşındaki yaşlı adam, boş havuza düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Zahid Ezim

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