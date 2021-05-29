Son dakika haberleri | Liseli kamyonetle araziye yuvarlandı: 5 yaralı
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Son dakika haberleri | Liseli kamyonetle araziye yuvarlandı: 5 yaralı

Son dakika haberleri | Liseli kamyonetle araziye yuvarlandı: 5 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Ali Rıza Etci - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde lise öğrencisi Merve Akpınar'ın (18) kullandığı kamyonet, 30 metreden yuvarlandı.

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde lise öğrencisi Merve Akpınar'ın (18) kullandığı kamyonet, 30 metreden yuvarlandı. Kazada, ehliyetsiz olan Akpınar ile yanındaki 4 okul arkadaşı yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında, Ermenek ilçesinde meydana geldi. Fatma Nadir Harani Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören Merve Akpınar, staja gitmek için babasına ait 34 ST 551 plakalı kamyonete, arkadaşları Sakine Düzenli (17), Ayşe Tezcan (18), Bernanur Karakuş (18) ve Rabia Gümüş'ü (17) de alarak yola çıktı. Ehliyetsiz Merve Akpınar ilçe çıkışında kamyonetin direksiyon kontrolünü yitirdi. Yoldan çıkan kamyonet, 30 metre yüksekten araziye yuvarlandı. Kazada, Akpınar ile 4 arkadaşı yaralandı.Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


Son dakika haberleri | Liseli kamyonetle araziye yuvarlandı: 5 yaralı
Son dakika haberleri | Liseli kamyonetle araziye yuvarlandı: 5 yaralı
Son dakika haberleri | Liseli kamyonetle araziye yuvarlandı: 5 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Rıza Etci

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