Limanda yarı çıplak bekleyen genç ekipleri harekete geçti

Zonguldak'ta psikolojik sorunları olan genç, limanda yarı çıplak halde saatlerce bekledi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler genci ikna ederek hastaneye sevk etti.
Akşam saatlerinde Kozlu ilçesinde meydana gelen olayda, psikolojik sorunları bulunan S.E. isimli genç yarı çıplak limana giderek saatlerce bekledi. Genci o halde gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ
Olay yerine gelen polis ekipleri dakikalarca genci limandan çıkarmak için çaba gösterdi. Ardından polis ekipleri S.E. isimli genci ikna ederek sağlık ekiplerine teslim etti. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı