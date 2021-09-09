Son dakika haberleri... Kuzey Makedonya'da Kovid-19 hastalarının tedavi edildiği merkezdeki yangında 14 kişi öldü

Son dakika haberine göre Kuzey Makedonya'nın kuzeybatı bölgesindeki Kalkandelen şehrinde bulunan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavi gördüğü merkezde çıkan yangında 14 kişi hayatını kaybetti.

Kuzey Makedonya'nın kuzeybatı bölgesindeki Kalkandelen şehrinde bulunan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavi gördüğü merkezde çıkan yangında 14 kişi hayatını kaybetti.

Kuzey Makedonya Sağlık Bakanlığı, Kalkandelen'de gece saatlerinde yangın çıktığı ve can kaybının olduğunu duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, yangının kontrol altına alındığı, yaralıların da başkent Üsküp'e nakledildiği belirtildi.

Kuzey Makedonya Kamu Savcılığı tarafından yapılan açıklamada da Kalkandelen Temel Savcılığından 3 ve Üsküp Temel Savcılığından 2 savcı olmak üzere 5 savcının sahada incelemelerde bulunduğu kaydedildi.

Çalışmaların, Kuzey Makedonya İçişleri Bakanlığı yetkilileriyle iş birliği içerisinde yürütüldüğü belirtilen açıklamada, "Savcılar, hayatını kaybeden 14 kişinin cesetlerinin teşhisi için talimat verdi. Başka ölü olup olmadığına dair inceleme yapılıyor." ifadelerine yer verildi.

Kimlik teşhisi için bazı kurbanlardan DNA örneği alınacağı bilgisi paylaşılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin arasında sağlık çalışanlarının olmadığı vurgulandı.

Yangının çıkış sebebini araştırmak üzere savcıların bazı sağlık çalışanlarının ifadesine de başvurduğu ifade edilen açıklamada, olayın aydınlatılması için gün içerisinde çalışmalara devam edileceği bildirildi.

Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, sosyal medya paylaşımında, büyük bir trajedi yaşandığını belirterek, "Yangına patlama neden oldu. Yangın söndürüldü ancak birçok hayat da söndü. Hayatta kalma mücadelesi hala sürüyor." ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Zaev, yaralılara acil şifa diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Abdula