Kuyucak'taki yangında 4 hektar ormanlık alan zarar gördü
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Kuyucak'taki yangında 4 hektar ormanlık alan zarar gördü

Kuyucak'taki yangında 4 hektar ormanlık alan zarar gördü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde meydana gelen yangında 4 hektarlık Kızılçam ormanı zarar gördü.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde meydana gelen yangında 4 hektarlık Kızılçam ormanı zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Yamalak Mahallesi Aksaz mevkiindeki mezarlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın ormana sıçradı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına üç helikopter havadan ve çok sayıda arazöz ile yangın söndürme işçisi karadan müdahalede bulunuldu. Öğlen saatlerinde başlayan yangın akşam saatlerinde kontrol altına alındı. Yangında 4 hektar kızılçam ormanı zarar gördü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

(Ali Soydemir/ İHA)

Kuyucak'taki yangında 4 hektar ormanlık alan zarar gördü
Kuyucak'taki yangında 4 hektar ormanlık alan zarar gördü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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