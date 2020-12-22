Son dakika haberleri! Kuva-yi Milliye Başkanı sokakta ölü bulundu

TÜRKİYE Kuva-yi Milliye Derneği Aydın Şube Başkanı Mustafa Yormaz (64) sokakta ölü olarak bulundu. Yormaz'ın ölüm nedeni otopsiden sonra belli olacak.

Olay, saat 20.00 sıralarında Efeler Mahallesi 1407 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, vatandaşlar yol kenarında hareketsiz yatan birini görünce sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemesi sonrası yerde yatan kişinin öldüğü belirlendi. Polisin yaptığı incelemede, hayatını kaybeden kişinin Türkiye Kuva-yi Milliye Derneği Aydın Şube Başkanı Mustafa Yormaz olduğu öğrenildi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri incelemesinin ardından Yormaz'ın cenazesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Yormaz'ın kesin ölüm nedeninin otopsiden sonra belli olacağı belirtilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemal YILDIRIM