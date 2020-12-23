Son dakika haberleri: Kütahya'dan Vali Çelik ve Başkan Yılmaz katıldı

Bir son dakika haberine göre Vilayetler Birliği 51. Olağan Genel Meclis Toplantısı, İçişleri Bakan Yardımcısı ve Vilayetler Birliği Başkanı Muhterem İnce başkanlığında, 81 il Valisi ile İl Genel Meclisi Başkanlarının katılımıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Vilayetler Birliği 51. Olağan Genel Meclis Toplantısı, İçişleri Bakan Yardımcısı ve Vilayetler Birliği Başkanı Muhterem İnce başkanlığında, 81 il Valisi ile İl Genel Meclisi Başkanlarının katılımıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Toplantıya; Kütahya Valisi Ali Çelik ile Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz video konferans yöntemiyle katıldı.

"Mücadelemizi ciddiyetle sürdürüyoruz"

Vilayetler Birliği 51. Olağan Genel Meclis Toplantısı'nın pandemi tedbirleri çerçevesinde çevrim içi düzenlendiğini belirten İçişleri Bakan Yardımcısı ve Vilayetler Birliği Başkanı Muhterem İnce, "Covid-19 salgınıyla mücadelemizi ciddiyetle sürdürüyoruz. Valilerimizin öncülüğünde, ilçelerimizde kaymakamlarımızın koordinesinde, İl Genel Meclislerimizin destekleri, sağlık personelimizin fedakar çalışmaları, ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın destek ve gayretleriyle etkin bir şekilde mücadelemize devam ediyoruz. İnşallah bu mücadeleyi en kısa sürede hep birlikte, başarıyla sonuçlandırırız" diye konuştu.

Vilayetler Birliği 51. Olağan Genel Meclis Toplantısı'nın hayırlı olması temennisinde bulunan Muhterem İnce, pandemi sürecinde çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü kaydetti. İnce, konuşmasının devamında Vilayetler Birliğinin faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

Vilayetler Birliği Genel Sekreteri İsmail Sündük'ün 2021 yılı yatırım planı ve çalışma programı sunumuyla devam eden toplantıda 2021 yılı bütçesi görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantı, görüş ve önerilerin alınmasıyla sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı