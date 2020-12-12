Son dakika haberleri! Kütahya'daki trafik kazasında karı-koca hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri! Kütahya'daki trafik kazasında karı-koca hayatını kaybetti

12.12.2020 08:29 | Son Güncelleme: 12.12.2020 08:33
Son dakika haberleri! Kütahya'daki trafik kazasında karı-koca hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre Kütahya'nın Emet ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında, otomobil şoförü ve yanında bulunan eşi hayatını kaybetti.

Kütahya'nın Emet ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında, otomobil şoförü ve yanında bulunan eşi hayatını kaybetti.

Kaza, Emet-Çavdarhisar karayolunun Yarış Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Kurnaz (60) yönetimindeki 64 DF 265 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp takla atarak şarampole düştü. Kazada araç sürücüsü Ali Kurnaz ve araçta bulunan Fatma Kurnaz ağır yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis Ekiplerince Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Ali Kurnaz (60), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralı Fatma Kurnaz (54) Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalesinin ardından, kaldırıldığı Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesinde gece saatlerinde hayatını kaybetti. - KÜTAHYA

Son dakika haberleri! Kütahya'daki trafik kazasında karı-koca hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberleri: Kütahya'da trafik kazaları: 3 yaralı
Son dakika haberleri: Kütahya'da trafik kazaları: 3 yaralı
Son dakika haberleri | İşine giden genç kazada hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | İşine giden genç kazada hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Erciş'te trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika haberleri: Erciş'te trafik kazası: 2 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Lütfi Elvan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Hadise Demet Akalın Haluk Bilginer Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Falcao Neymar Samatta Fatih Terim İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız İlaç Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Kütahya'daki trafik kazasında karı-koca hayatını kaybetti - Kütahya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 08:34:47. #1.15#
title