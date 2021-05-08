Son dakika haberleri! Kuruma tehlikesi olan Tahtaköprü Barajı'nda su seviyesi yükseldi

Son dakika haberleri: GAZİANTEP'in İslahiye ilçesi ile Amik Ovası'ndaki tarım arazilerinin büyük kısmını sulayan ve kuruma tehlikesi olan Tahtaköprü Barajı, son yağışlarla yüksek doluluk oranını yakalayarak, 145 milyon metreküp kapasiteye ulaştı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesi ile Amik Ovası'ndaki tarım arazilerinin büyük kısmını sulayan ve kuruma tehlikesi olan Tahtaköprü Barajı, son yağışlarla yüksek doluluk oranını yakalayarak, 145 milyon metreküp kapasiteye ulaştı.

Karasu Çayı üzerine 1974 yılında yapılan Tahtaköprü Barajı için 2015'te başlatılan yükseltme çalışması sonrası kuraklık endişesi başladı. İslahiye'ye 25 kilometre uzaklıkta bulunan Tahtaköprü Barajı, son 5 ayda toplam 603 kilogram yağmur düşmesi ve karların erimesiyle yüksek doluluk oranını yakalayarak, 145 milyon metreküp kapasiteye ulaştı. Yılda 20 milyon kilovat saat elektrik üretilmesi planlanan barajın doluluk oranı, yağışların ardından yüzde 32'ye yükseldi. Baraj, aynı zamanda göçmen kuşların göç yolu üzerinde bulunması nedeniyle 22 türde 6 bin 447 kuşa ev sahipliği yapıyor.

Kuraklık endişesi yaşanan kış aylarında 603 kilogram yağışın düşmesiyle barajın doluluk oranını yakaladığını belirten İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, "Tahtaköprü Barajı'mızda 2015 yılında başlayan yükseltme çalışmasında sona gelindi. 2019 yılında tekrar su tutmaya başlayan barajda 30 Kasım 2020 ile 30 Nisan 2021 tarihleri arasında 603 kilogram yağışın düşmesiyle barajımızda doluluk oranı 145 milyon metreküpü bulmuştur. Bu yağışların yanında karların erimesiyle doluluk oranımız, yüzde 32 bulmuştur. Doluluk oranı nedeniyle Amik Ovası'na su verilmeye başlamasıyla çiftçilerimizin yüzünü güldürmüştür" dedi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK