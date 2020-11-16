Son dakika haberleri! Kurucaşile ilçesinde pandemi değerlendirme toplantısı yapıldı

Son dakika gündem haberi... Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında pandemi değerlendirme toplantısı yapıldı.

Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında pandemi değerlendirme toplantısı yapıldı.

Bartın Valisi Sinan Güner başkanlığında, Kurucaşile ilçesi Hükümet Konağı salonundaki toplantıda ilçedeki son durum ve alınan tedbirler değerlendirildi.

Toplantıda, Kurucaşile Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Aslan Yıldırım tarafından ilçedeki Kovid-19 vakalarının kaynağı, yaş ve cinsiyet durumları, oluş yerleri, ilçe merkezi ve köylere göre dağılımı ile vakaların yoğun olduğu bölgelerin istatistiki verilerine ilişkin sunum yapıldı.

Bilgilendirmenin ardından alınması gereken ilave tedbirler değerlendirildi.

Toplantıya, Kurucaşile Kaymakamı Muhammet Güzel, Belediye Başkanı Mehmet Zihni Sayın, İlçe Emniyet Amiri Vekili Üsame Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Mustafa Azim ile ilgili kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Birkan Ural