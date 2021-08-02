Son dakika haberleri: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Yanan orman arazilerinin herhangi bir sebeple yapılaşmaya veya başka amaçla tahsisi mümkün değildir."

Son dakika haberlerine göre Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Yanan orman arazilerinin herhangi bir sebeple yapılaşmaya veya başka amaçla tahsisi mümkün değildir.