Son dakika haberleri: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Yanan orman arazilerinin herhangi bir sebeple yapılaşmaya veya başka amaçla tahsisi mümkün değildir."
Son dakika haberlerine göre Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Yanan orman arazilerinin herhangi bir sebeple yapılaşmaya veya başka amaçla tahsisi mümkün değildir.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Yanan orman arazilerinin herhangi bir sebeple yapılaşmaya veya başka amaçla tahsisi mümkün değildir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Bolat