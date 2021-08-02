Son dakika haberleri: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Yanan orman arazilerinin herhangi bir sebeple yapılaşmaya veya başka amaçla tahsisi mümkün değildir."
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Son dakika haberleri: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Yanan orman arazilerinin herhangi bir sebeple yapılaşmaya veya başka amaçla tahsisi mümkün değildir."

Son dakika haberleri: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: 'Yanan orman arazilerinin herhangi bir sebeple yapılaşmaya veya başka amaçla tahsisi mümkün değildir.'
Anadolu Ajansı / Metin Bolat - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Yanan orman arazilerinin herhangi bir sebeple yapılaşmaya veya başka amaçla tahsisi mümkün değildir.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Yanan orman arazilerinin herhangi bir sebeple yapılaşmaya veya başka amaçla tahsisi mümkün değildir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Bolat

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: 'İlk etapta yangınla mücadelede yangının tehlike altındaki yerleşim merkezlerinden uzaklaştırılması...
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "İlk etapta yangınla mücadelede yangının tehlike altındaki yerleşim merkezlerinden uzaklaştırılması...
Son dakika... Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: 'Rüzgar da izin verirse en kısa sürede yangını kontrol altına alınırız diye düşünüyoruz.'
Son dakika... Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Rüzgar da izin verirse en kısa sürede yangını kontrol altına alınırız diye düşünüyoruz."
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Son dakika haberleri: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Yanan orman arazilerinin herhangi bir sebeple yapılaşmaya veya başka amaçla tahsisi mümkün değildir." - Haberler
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