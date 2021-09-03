Son dakika haberleri: Kullandığı otomobille yaptığı kazada ölen liseli Murat'ın cenazesi alındı
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Son dakika haberleri: Kullandığı otomobille yaptığı kazada ölen liseli Murat'ın cenazesi alındı

Son dakika haberleri: Kullandığı otomobille yaptığı kazada ölen liseli Murat'ın cenazesi alındı
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde kullandığı otomobilin kontrolden çıkıp, yol kenarındaki ağaçlara çarparak takla atması sonucu hayatını kaybeden Murat Türker Ege'nin (16) cenazesi, memleketi Hatay'ın Yayladağı ilçesinde toprağa verilecek.

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde kullandığı otomobilin kontrolden çıkıp, yol kenarındaki ağaçlara çarparak takla atması sonucu hayatını kaybeden Murat Türker Ege'nin (16) cenazesi, memleketi Hatay'ın Yayladağı ilçesinde toprağa verilecek.

?Kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karatepe köyü Tülüceler Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Türker Ege babasına ait yönetimindeki 01 AU 336 plakalı otomobille yola çıkıp, direksiyon kontrolünü yitirdi. Yol kenarındaki ağaçlara çarpan Murat Türker Ege'nin kullandığı otomobil, takla atarak alev aldı. Çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri otomobildeki yangını söndürürken, yapılan incelemede ise lise ikinci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Ege'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Murat Türker Ege'nin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

YAYLADAĞI'NDA TOPRAĞA VERİLECEKOsmaniye Devlet Hastanesi morgunda otopsisi yapılan Murat Türker Ege'nin cenazesi, sabah saatlerinde yakınları tarafından teslim alındı. Ege'nin cenazesi, güvenlik görevlisi babası Mehmet Ege'nin memleketi Hatay'ın Yayladağı ilçesinde toprağa verilecek.

Son dakika haberleri: Kullandığı otomobille yaptığı kazada ölen liseli Murat'ın cenazesi alındı
Son dakika haberleri: Kullandığı otomobille yaptığı kazada ölen liseli Murat'ın cenazesi alındı
Son dakika haberleri: Kullandığı otomobille yaptığı kazada ölen liseli Murat'ın cenazesi alındı
Son dakika haberleri: Kullandığı otomobille yaptığı kazada ölen liseli Murat'ın cenazesi alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül

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Son dakika haberleri: Kullandığı otomobille yaptığı kazada ölen liseli Murat'ın cenazesi alındı - Haberler
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