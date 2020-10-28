Son dakika haberleri... Kötü kokular gelince 51 yaşındaki adamın öldüğü ortaya çıktı
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Son dakika haberleri... Kötü kokular gelince 51 yaşındaki adamın öldüğü ortaya çıktı

28.10.2020 02:38 | Son Güncelleme: 28.10.2020 02:43
Son dakika haberleri... Kötü kokular gelince 51 yaşındaki adamın öldüğü ortaya çıktı

Son dakika haberi: Zonguldak'ta 51 yaşındaki Ahmet Gürsoy'un evinden kötü kokular gelince öldüğü ortaya çıktı.

Zonguldak'ta 51 yaşındaki Ahmet Gürsoy'un evinden kötü kokular gelince öldüğü ortaya çıktı. Cesedi otopsi için hastane morguna kaldırılırken yaklaşık 20 gün önce öldüğü tahmin ediliyor.

Edinilen bilgiye göre 51 yaşındaki Ahmet Gürsoy, bir süre önce Balıkesir'den memleketi olan Zonguldak'a geldi. Gürsoy'un; Rat Mahallesi'ndeki evinden kötü kokular gelmesi üzerine yakınları eve girdi. Ahmet Gürsoy'un cesedi ile karşılaşan yakınları durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler 20 gün önce öldüğü tahmine dilen Gürsoy'un cesedini tabuta koyarak cenaze nakil aracına taşıdı. Yapılacak otopsi ile Ahmet Gürsoy'un kesin ölüm sebebi belirlenecek. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

Son dakika haberleri... Kötü kokular gelince 51 yaşındaki adamın öldüğü ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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