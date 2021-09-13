Son dakika haberleri: Koronavirüsten ölen ebenin eşi: Hamileyken oğlumuza bir şey olur endişesiyle aşı olmadı (2)

MEZARI BAŞINDA GÖZYAŞI DÖKTÜLER

Ankara'da koronavirüse yakalanan hamile ebe Duygu Ömrüuzun'un (29) mezarını ziyaret eden yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Ömrüuzun'un dedesi Hilmi Cankeş (75) "Duygu'm bu sana üçüncü gelişim. Annen, baban herkes bana 'selamlarımızı ilet' dediler. Ben de iletiyorum, Allah kabul etsin. Yatağın cennet olsun. Yavrum senin yerin değildi, burası. Duygu benim birinci torunum. Duygu, üniversiteyi Tokat'ta okudu, bitirdi. Gümüşhane'de ebe hemşire olarak göreve başladı. İkinci hamileliğine kaldı. Aşısını yaptırmamış, Şehir Hastanesi'nde şehit oldu" diye konuştu.

Hakan TÜRKTAN-Şuayip Taner TONEL/GÜNYÜZÜ (Eskişehir)-