Son dakika haberleri! Koronavirüs tedavisi gören Çumra Belediye Başkanı Oflaz uyutuluyor Son dakika haberine göre KONYA'da, boğaz ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede koronavirüs teşhisi koyulan ve kötüleşmesi üzerine entübe edilen Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz'ın (46) sağlık durumunun iyi gittiği, tedbir amaçlı uyutulduğu belirtildi.

KONYA'da, boğaz ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede koronavirüs teşhisi koyulan ve kötüleşmesi üzerine entübe edilen Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz'ın (46) sağlık durumunun iyi gittiği, tedbir amaçlı uyutulduğu belirtildi.

Çumra Belediye Başkanı AK Parti'li Halit Oflaz, 3 Ağustos'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, boğaz ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede kendisine koronavirüs teşhisi koyulduğunu, sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedavisinin devam ettiğini açıklamıştı. Sağlık durumu gittikçe ağırlaşan Oflaz, Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yoğun bakım servisine kaldırılarak, tedavisine burada devam edildi. Entübe edilen Başkan Oflaz'ın yapılan plazma tedavisi sonrası sağlık durumunun iyi gittiği öğrenildi. Tedbir amaçlı uyutulduğu belirtilen Başkan Oflaz ile ilgili belediyeden açıklama geldi. Yazılı açıklamada, "Belediye Başkanımız Sayın Halit Oflaz Bey'in Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesindeki tedavi süreci devam etmektedir. Cuma günü ağırlaşan tablo ile entübe edilen başkanımız cumartesi ve pazar günü dializ, plazma tedavisi, ilaçlar ve verilen kan ürünleri ile tedaviye yanıt alınmış, pazartesi sabahı ile kan tahlilleri, böbrek ve karaciğer bulguları normale yaklaşmış, iyileşme safhasına girmiştir. Tedbiren uyutulan başkanımızın durumu iyiye gitmektedir. Başkanımıza ve tüm hastalarımıza yüce mevladan şifa dileriz. Bu süreçte dualarını esirgemeyen herkese teşekkürlerimizi sunarız. Temizlik, mesafe, maske ve dua ile" denildi.

Kaynak: DHA