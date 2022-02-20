Son dakika haberleri! Konya'daki otobüs kazasında ölen 2 kişi son yolculuklarına uğurlanıyor (1) - Haberler
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Son dakika haberleri! Konya'daki otobüs kazasında ölen 2 kişi son yolculuklarına uğurlanıyor (1)

AA, Tezcan Ekizler - Güncel
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Son dakika haberler... Cami önünde bekleyen cenaze aracı Tur otobüsü kazasında hayatını kaybeden Yasemin Özkan'ın acılı ailesi Yasemin Özkan'ın cenaze namazının kılınması Cenazenin cenaze aracına götürülmesi Konya'daki otobüs kazasında ölen 2 kişi İzmir'de son yolculuklarına uğurlanıyor İZMİR - İzmir'den...

KONYA (AA) - Cami önünde bekleyen cenaze aracı

Tur otobüsü kazasında hayatını kaybeden Yasemin Özkan'ın acılı ailesi

Yasemin Özkan'ın cenaze namazının kılınması

Cenazenin cenaze aracına götürülmesi Konya'daki otobüs kazasında ölen 2 kişi İzmir'de son yolculuklarına uğurlanıyor

İZMİR - İzmir'den Kapadokya'ya giden tur otobüsünün Konya'da devrilmesi sonucu kazada hayatını kaybeden Nazan Uysal ve Yasemin Özkan için İzmir'de cenaze töreni düzenlendi. (1)

Son dakika haberleri! Konya'daki otobüs kazasında ölen 2 kişi son yolculuklarına uğurlanıyor (1)

Son dakika haberleri! Konya'daki otobüs kazasında ölen 2 kişi son yolculuklarına uğurlanıyor (1)

Son dakika haberleri! Konya'daki otobüs kazasında ölen 2 kişi son yolculuklarına uğurlanıyor (1)

AA / Tezcan Ekizler - Güncel

cenaze aracı, Cenaze, Konya, Cami, Güncel, Haberler

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