Son dakika haberleri... Konya'da trafik kazası: 3 yaralı
Son dakika gündem haberine göre Konya'nın Kulu ilçesinde hafif ticari aracın önce aydınlatma, sonra trafik lambasına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Konya'nın Kulu ilçesinde hafif ticari aracın önce aydınlatma, sonra trafik lambasına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Ahmet Alptekin (22) idaresindeki 42 ADM 66 plakalı hafif ticari araç, Alparslan Mahallesi Kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje çıkarak aydınlatma direğine, ardından trafik lambasına çarptı.
Kazada, sürücü Alptekin ile araçta bulunan Yusuf Kaya (17) ile İbrahim Alptekin (19) yaralandı.
Yaralılar, yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle zarar gören aydınlatma ve trafik lambası direkleri yerinden kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ordulu