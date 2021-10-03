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Son dakika haberleri! Konya'da 2 kişi öldürüldü, 1 kişi yaralandı

AA / Bayram Uygun - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Konya'da 2 kişi öldürüldü, 1 kişi yaralandı

Son dakika haberler: Konya'nın Akşehir ilçesinde, biri tüfekle diğeri bıçakla olmak üzere 2 kişi öldürüldü, 1 kişi yaralandı.

AKŞEHİR, KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde, biri tüfekle diğeri bıçakla olmak üzere 2 kişi öldürüldü, 1 kişi yaralandı. Her iki olayın faili olduğu ileri sürülen şahıs, tüfekle yaşamına son verdi.

Alınan bilgiye göre, Karahüyük Mahallesi Pirenli mevkisinde bulunan ağılda Yaşar Ali Kıyılmaz (38) av tüfeğiyle öldürüldü.

Çakıllar Mahallesi'ndeki evde Memiş ve Gülsüm Er çifti bıçaklı saldırıya uğradı. Gülsüm Er, vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı darbeler sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Memiş Er, Akşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Her iki olayın şüphelisi olduğu ileri sürülen T.Ü, Üçhüyük Mahallesi yakınlarındaki boş arazide tüfekle intihar etti.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

AA / Bayram Uygun - Son Dakika Haberleri
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