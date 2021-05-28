Son dakika haberleri: KOCAELİ EVLERİ YANAN ÇİFT SARILARAK BİRBİRLERİNİ TESELLİ ETTİ
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Son dakika haberleri: KOCAELİ EVLERİ YANAN ÇİFT SARILARAK BİRBİRLERİNİ TESELLİ ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, evin terasına pergola yapıldığı sırada izolasyon malzemelerin tutuşması sonucu yangın çıktı.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, evin terasına pergola yapıldığı sırada izolasyon malzemelerin tutuşması sonucu yangın çıktı. Çatıyı ve evi saran alevler itfaiye ekiplerince söndürülürken, evleri yanan çift sarılarak birbirlerini teselli etti.

Olay öğle saatlerinde, Derince ilçesi Dumlupınar Mahallesi Tolga Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı binanın en üst katında oturan Bulut çiftinin evinin terasına pergola yapıldığı sırada izolasyon malzemeleri alev aldı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çatıya sıçradı. Alevler çatıyı kaplarken, itfaiyeye haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulunarak söndürdü. Yangında çatı ve dubleks ev hasar gördü. Yangının şokunu yaşayan Şeref ve Pınar Bulut çifti birbirlerine sarılarak teselli etti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberleri: KOCAELİ EVLERİ YANAN ÇİFT SARILARAK BİRBİRLERİNİ TESELLİ ETTİ
Son dakika haberleri: KOCAELİ EVLERİ YANAN ÇİFT SARILARAK BİRBİRLERİNİ TESELLİ ETTİ
Son dakika haberleri: KOCAELİ EVLERİ YANAN ÇİFT SARILARAK BİRBİRLERİNİ TESELLİ ETTİ
Son dakika haberleri: KOCAELİ EVLERİ YANAN ÇİFT SARILARAK BİRBİRLERİNİ TESELLİ ETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haberleri: KOCAELİ EVLERİ YANAN ÇİFT SARILARAK BİRBİRLERİNİ TESELLİ ETTİ - Haberler
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