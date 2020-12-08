Son dakika haberleri | - Kocaeli'de husumetlisini silahla yaralanan şahıs gözaltına alındı

- Kocaeli'de husumetlisini silahla yaralanan şahıs gözaltına alındı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit İlçesinde husumetli olduğu şahsı silahla vurarak yaralayan saldırgan, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay dün öğlen saatlerinde İzmit Tevşantepe Mahallesi Akif Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.K. isimli şahıs, kendisiyle aynı sokakta yaşayan ve husumetli olduğu Yüksel S.'nin evinin önüne gitti. Yüksel S. ile tartışmaya başlayan A.K., tartışmanın büyümesi üzerine silahına sarıldı. Yanında taşıdığı silahı ile 3 el ateş eden A.K., Yüksel S.'yi dizinden yaralayarak olay yerinden kaçtı. Olayın ardından Yüksel S., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaçan saldırgan ise polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs, Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÜRCAN YILMAZ