Son dakika haberleri... Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden Vanlı çocukları ısıtan yardım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Van'ın Gürpınar Belediyesinin başlattığı "Çocuklar Üşümesin" kampanyasına destek vererek kışlık yardımlarla çocukların yüzünü güldürdü.

Gürpınar Belediyesinin ihtiyaç sahiplerine el uzatmak amacıyla hayata geçirdiği Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Gürpınar İyilik Merkezi (GİMER) bünyesinde başlatılan kampanya kısa sürede büyük ilgi gördü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere Türkiye'nin farklı yerlerinde yaşayan birçok hayırsever, yöre çocuklarının kışlık ihtiyaçlarını karşılamak için Van'a gönül köprüsü kurdu.

Kampanya çerçevesinde 900 çocuk için gönderilen bot, mont, eldiven, atkı ve bereler, Gürpınar ilçesindeki çocuklara dağıtıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin katılımıyla dağıtılan yardımları alan çocuklar büyük mutluluk yaşadı.

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, bu yıl da ihtiyaç sahibi çocukları sevindirmek için kampanya yaptıklarını söyledi.

Projeye hayırseverlerin büyük ilgi gösterdiğini ve çok mutlu olduklarını ifade eden Tanış, "Soğuk kış günlerinde ilçemizdeki çocukların yeni elbiselerine kavuşmaları için ekiplerimiz sahadalar. Biz yaşlısından gencine tüm vatandaşlarımıza gönüllerinde hoş bir seda bırakmak için her alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda projemizi destek veren başta Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm hayırseverlerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Birlik, beraberlik ve yardımlaşma bilincimiz bu projelerle artarak devam edecektir." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Çelik