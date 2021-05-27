Son dakika haberleri | Kızların cadde ortasında kavgası kamerada
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Son dakika haberleri | Kızların cadde ortasında kavgası kamerada

Son dakika haberleri | Kızların cadde ortasında kavgası kamerada
Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... DÜZCE'de, 3 genç kız cadde ortasında saç saça baş başa kavga etti.

DÜZCE'de, 3 genç kız cadde ortasında saç saça baş başa kavga etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kentin en işlek caddelerinden Gaziantep Caddesi'nde bugün öğle saatlerinde iki genç kız ile karşılaştıkları başka bir kız arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Saç saça baş başa kavga eden kızlara, çevredekiler müdahale etti. Bir kişi, kızlardan birini alıp iş yerine sokarak diğerlerinden uzaklaştırdı.Kavga anı, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Son dakika haberleri | Kızların cadde ortasında kavgası kamerada
Son dakika haberleri | Kızların cadde ortasında kavgası kamerada
Son dakika haberleri | Kızların cadde ortasında kavgası kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz

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