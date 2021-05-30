Kız arkadaşıyla girdiği saunada uyuyakalan hamamcı, hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kız arkadaşıyla girdiği saunada uyuyakalan hamamcı, hayatını kaybetti

Kız arkadaşıyla girdiği saunada uyuyakalan hamamcı, hayatını kaybetti
Demirören Haber Ajansı / Muammer Şen - Haberler | 3. Sayfa

Karaman'da, işlettiği hamamda kız arkadaşıyla birlikte saunaya giren ve uyuyakalan 37 yaşındaki Ömer Sazak, yaşamını yitirdi. Kız arkadaşı ise hastaneye kaldırıldı.

Karaman'nın Mansur Dede Mahallesi 86 Sokaktaki bir hamamda saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda, Ömer Sazak, iddiaya göre kız arkadaşı Elif T. ile birlikte kısıtlama nedeniyle kapalı olan hamama gitti. Isıtma sistemlerini açan Sazak ve kız arkadaşı saunaya girip, burada uyuyakaldı.

KADIN DA FENALAŞTI

Bir süre sonra uyanan Elif T, Sazak'ın hareketsiz olduğunu görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ömer Sazak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Aşırı sıcak nedeniyle fenalaşan Elif T. de Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ömer Sazak'ın cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Sazak'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kız arkadaşıyla girdiği saunada uyuyakalan hamamcı, hayatını kaybetti
Kız arkadaşıyla girdiği saunada uyuyakalan hamamcı, hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer Şen

Şarampole yuvarlanan kamyonette can pazarı! Halatlarla kurtarıldılar
Şarampole yuvarlanan kamyonette can pazarı! Halatlarla kurtarıldılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hasan Polatkan Devlet Bahçeli Mustafa Sarıgül Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Demet Evgar Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Fatih Terim Merih Demiral Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kız arkadaşıyla girdiği saunada uyuyakalan hamamcı, hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.05.2021 22:49:15. #1.13#

title