Son dakika haberleri | Kıyıköy Belediyesinde usulsüzlük ve rüşvet iddiasıyla operasyon başlatıldı

VİZE, KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy Belediyesinde usulsüzlük ve rüşvet iddiaları üzerine başlatılan operasyon kapsamında aralarında Belediye Başkanı Ender Sevinç'in de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, usulsüzlük ve rüşvet iddiaları üzerine Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda Belediye Başkanı Sevinç'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarma ekipleri, Kıyıköy Belediyesi ile şüphelilerin ev ve araçlarında arama yaptı. Aramalarda bazı evraklara el konuldu.

Şüpheliler, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından işlemleri için Jandarma Komutanlığına götürüldü.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

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