Son dakika haberleri! Kırşehir'de yunus polisinden doğum günü sürprizi

Son dakika haber: Kırşehir'de şehit polis memuru Hayrettin Yılmaz'ın 13 yaşına giren kız kardeşine yunus polisleri doğum günü sürprizi yaptı.

Kırşehir'de şehit polis memuru Hayrettin Yılmaz'ın 13 yaşına giren kız kardeşine yunus polisleri doğum günü sürprizi yaptı.

Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Asayiş Şube Müdürlüğü yunus polisleri, 21 Ekim 2018'de Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde görevi sırasında motosiklet ile taksinin çarpışması sonucu şehit olan Kırşehirli polis memuru Hayrettin Yılmaz'ın 13 yaşına giren kızı Rüya Yılmaz için doğum günü kutlaması düzenledi.? Aşıkpaşa Mahallesi'ndeki evde gerçekleştirilen kutlamada Rüya Yılmaz 'kendisi için hazırlanan pastanın mumlarını üfledi.

?(EÖ-HA-Y) - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı