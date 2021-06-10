Son dakika haberleri: Kırklareli Valisi Bilgin şehit ailelerini ziyaret etti
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Son dakika haberleri: Kırklareli Valisi Bilgin şehit ailelerini ziyaret etti

Son dakika haberleri: Kırklareli Valisi Bilgin şehit ailelerini ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Kırklareli Valisi Osman Bilgin, şehit ailelerini ziyaret etti.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, şehit ailelerini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Bilgin eşi İlknur Bilgin ile Lüleburgaz ilçesinde şehit piyade komando er Recep Savaş Sinar ve şehit er İsmail Öztürk'ün ailelerine ziyarette bulundu.

Vatan topraklarının şehit ve gazilerin azimli mücadelesi ile kazanıldığını ifade eden Bilgin, şehit aileleri ile gazileri hiç bir zaman unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını belirtti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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