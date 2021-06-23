Kırıkkale İl Özel İdaresi bahçesinde yangın paniği
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Kırıkkale İl Özel İdaresi bahçesinde yangın paniği

İhlas Haber Ajansı / Kadir Arslan - Haberler | 3. Sayfa

- Kırıkkale İl Özel İdaresi bahçesinde yangın paniği Kırıkkale İl Özel İdaresi bahçesinde yer alan ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

- Kırıkkale İl Özel İdaresi bahçesinde yangın paniği

KIRIKKALE - Kırıkkale İl Özel İdaresi bahçesinde yer alan ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, akşam geç saatlerde Kırıkkale İl Özel İdaresi bahçesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Erenler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan İl Özel İdaresinin bahçesindeki ağaçlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti.

İtfaiyenin

Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevlerin etkisiyle bahçede bulunan bazı ağaçlar zarar gördü.

Kırıkkale İl Özel İdaresi bahçesinde yangın paniği
Kırıkkale İl Özel İdaresi bahçesinde yangın paniği
Kırıkkale İl Özel İdaresi bahçesinde yangın paniği
Kırıkkale İl Özel İdaresi bahçesinde yangın paniği
Kırıkkale İl Özel İdaresi bahçesinde yangın paniği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kadir Arslan

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